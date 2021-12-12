Нова Каледонія втретє проголосувала за те, щоб залишитися під владою Франції

Жителі Нової Каледонії, що є заморською територією Франції, у неділю на референдумі висловилися проти незалежності та відділення від метрополії.
Про це пише France24.
Згідно з попередніми даними після підрахунку 90% бюлетенів, проти незалежності висловилися 96% учасників голосування. Повідомляється, що явка була досить низькою і становила лише 41%.
Прихильники незалежності бойкотували голосування, заявивши, що хочуть перенести його на вересень, оскільки «справедлива промокампанія» неможлива через велику кількість заражених коронавірусом. Видання зазначає, що результат референдуму може посилити етнічну напругу. Представники корінного народу канаки, які бідніші за біле населення Нової Каледонії, виступають за незалежність території.
- Нова Каледонія — архіпелаг із десятків островів у південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижу. Увійшла до складу Французької імперії в 1853 році. У 1986 році її внесли до списку несамоврядних територій ООН (фактично — колоній інших держав). Країна живе переважно коштом французьких дотацій.
- Згідно з угодами 1998 року, до 2018 року мав відбутися референдум щодо незалежності. При цьому прихильники відділення від Франції отримали можливість ініціювати два аналогічні референдуми до 2022 року. Перший відбувся у 2019 році — тоді 56,8% жителів висловилися проти незалежності. Другий провели в жовтні 2020 року — понад 54% населення виступили проти.