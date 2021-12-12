Нова Каледонія втретє проголосувала за те, щоб залишитися під владою Франції

Жителі Нової Каледонії, що є заморською територією Франції, у неділю на референдумі висловилися проти незалежності та відділення від метрополії.

Про це пише France24.

Згідно з попередніми даними після підрахунку 90% бюлетенів, проти незалежності висловилися 96% учасників голосування. Повідомляється, що явка була досить низькою і становила лише 41%.

Прихильники незалежності бойкотували голосування, заявивши, що хочуть перенести його на вересень, оскільки «справедлива промокампанія» неможлива через велику кількість заражених коронавірусом. Видання зазначає, що результат референдуму може посилити етнічну напругу. Представники корінного народу канаки, які бідніші за біле населення Нової Каледонії, виступають за незалежність території.