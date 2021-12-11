У неділю дощитиме лише на Правобережжі, захід України завалить мокрим снігом — у горах можуть зійти лавини

У неділю, 12 грудня, у більшості областей України буде волога погода, на заході йтиме значний мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у західних областях мокрий сніг піде ще вночі, також очікується туман, на дорогах ожеледиця, вдень також прогнозують значний мокрий сніг, на Прикарпатті подекуди сильний мокрий сніг — понад 30 мм.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях дощитиме, на решті території без істотних опадів, вітер різних напрямків, 5—10 м/с.

Температура у західних та східних областях уночі -1...-5 °С, удень 0...+3 °С, на решті території вночі +1...+6 °С, удень +4...+9 °С, на півдні Одещини та в Криму подекуди аж до +14 °С.

У Київській області та в столиці у неділю істотних опадів не прогнозують, вітер південно-східний, 5—10 м/с. Температура вночі +3...+5 °С, удень +6...+8 °С.

Окрім цього, в Укргідрометцентрі попередили, що через снігопади у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).