В воскресенье дождь пойдет только на Правобережье, запад Украины завалит мокрым снегом — в горах могут сойти лавины

В воскресенье, 12 декабря, в большинстве областей Украины будет влажная погода, на западе будет идти сильный мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в западных областях мокрый снег пойдет еще ночью, также ожидается туман, на дорогах гололедица, днем также прогнозируют значительный мокрый снег, в Прикарпатье местами сильный мокрый снег — более 30 мм.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях будет дождь, на остальной территории без существенных осадков, ветер разных направлений, 5—10 м/с.

Температура в западных и восточных областях ночью -1...-5 °С, днем 0...+3 °С, на остальной территории ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С , на юге Одесской области и в Крыму местами до +14 °С.

В Киевской области и столице в воскресенье существенных осадков не прогнозируют, ветер юго-восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что из-за снегопадов в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).