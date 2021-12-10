В выходные синоптики прогнозируют в Украине дождливую и ветреную погоду, но температура будет плюсовой

В выходные, 11—12 декабря, в Украине будет тепло, но будет дождь почти на всей территории, на западе будет сыпать мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 12 декабря в Прикарпатье будет идти значительный, а в Карпатах сильный снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 7—12 м/с, в субботу возможны порывы 15—20 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях составит от -2° до +4 °С (в Карпатах -1...-5 °С), на остальной территории +2...+9 °С, на юге страны днем до +12 °С.

В Киевской области и в столице в ночь на субботу ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Температура в области в течение суток +4...+9 °С, в Киеве в течение суток +6...+8 °С.

Также синоптики предупредили, что в западных и Винницкой областях ожидаются туманы (видимость 200—500 м), местами на дорогах будет гололедица. Из-за сложных погодных условий, которые могут привести к нарушению движения транспорта, объявлено штормовое предупреждение (І уровень опасности).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, на следующей неделе погода в Украине снова ухудшится, но не на всей территории страны.