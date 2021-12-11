Конфлікт у Боснії: сербська автономія вирішила вийти з усіх державних інституцій

Парламент Республіки Сербської ухвалив рішення про початок виходу із загальних державних інституцій Боснії та Герцеговини. Вони також хочуть ухвалити власну конституцію.

Про це пише «Радіо Свобода».

Відповідне рішення парламент ухвалив 10 грудня. Опозиційні депутати бойкотували голосування, зазначивши, що це може спровокувати чергову війну в державі.

У рамках ухваленого рішення Республіка Сербська розпочне вихід з армії, служб безпеки, податкової та судової системи Боснії. Там хочуть ухвалити навіть власну конституцію.

Чому це важливо?

Останнім часом у Боснії та Герцеговині посилюється політична криза через сепаратистські настрої у Республіці Сербській. Після розпаду Югославії у 1992—1995 роках у Боснії тривала громадянська війна, оскільки в державі проживають три різних народи: боснійці, хорвати та серби. До того ж, ситуацію ускладнювало те, що боснійці є мусульманами, хорвати — католиками, а серби — православними.

У рамках Дейтонських угод для завершення війни в країні створили дві потужні автономії: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію. Боснія є парламентською республікою, але в ній також присутня президія — по одному представнику від сербів, хорватів та боснійців. Саме ці три народи спільно керують Боснією та Герцеговиною.

Також ці угоди запровадили посаду Верховного представника. Він представляє країни-гаранти Дейтонських угод і наділений значними повноваженнями — зокрема, може самостійно видавати закони, накладати право вето, а також звільняти боснійських чиновників.

Чинний лідер боснійських сербів Мілорад Додік улітку 2021 року виступив проти цього Верховного представника, коли той запровадив низку законів, які забороняють заперечувати геноцид у Сребрениці та військові злочини під час війни у Боснії. Тоді Додік назвав Боснію «експериментом міжнародної спільноти» і пригрозив вивести Республіку Сербську з боснійської армії й інших інституцій. Додіка активно підтримують у самій Сербії, а також у Росії.

Верховний представник Боснії Крістіан Шмідт у листопаді заявив, що країна опинилися за крок від розвалу. Він зазначав, що у разі виходу Республіки Сербської Боснія може знову опинитися на порозі громадянської війни.