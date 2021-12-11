Конфликт в Боснии: сербская автономия решила выйти из всех государственных институций

Парламент Республики Сербской принял решение о начале выхода из общих государственных институтов Боснии и Герцеговины. Они также хотят принять конституцию.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Соответствующее решение парламент принял 10 декабря. Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование, отметив, что это может спровоцировать очередную войну в государстве.

В рамках принятого решения Республика Сербская приступит к выходу из армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы Боснии. Там хотят принять даже свою конституцию.

Почему это важно?

В последнее время в Боснии и Герцеговине усугубляется политический кризис из-за сепаратистских настроений в Республике Сербской. После распада Югославии в 1992—1995 годах в Боснии шла гражданская война, поскольку в государстве проживают три разных народа: боснийцы, хорваты и сербы. К тому же ситуацию усложняло то, что боснийцы являются мусульманами, хорваты — католиками, а сербы — православными.

В рамках Дейтонских соглашений для завершения войны в стране были созданы две сильные автономии: Республика Сербская и Боснийско-хорватская федерация. Босния является парламентской республикой, но в ней также присутствует президиум — по одному представителю от сербов, хорватов и боснийцев. Именно эти три народа совместно управляют Боснией и Герцеговиной.

Также эти соглашения ввели должность Верховного представителя. Он представляет страны-гаранты Дейтонских соглашений и наделен значительными полномочиями — в частности, может самостоятельно издавать законы, налагать право вето, а также увольнять боснийских чиновников.

Действующий лидер боснийских сербов Милорад Додик летом 2021 года выступил против этого Верховного представителя, когда тот ввел ряд законов, запрещающих отрицать геноцид в Сребренице и военные преступления во время войны в Боснии. Тогда Додик назвал Боснию «экспериментом международного сообщества» и пригрозил вывести Республику Сербскую из боснийской армии и других институтов. Додика активно поддерживают в самой Сербии, а также в России.

Верховный представитель Боснии Кристиан Шмидт в ноябре заявил, что страна оказалась в шаге от развала. Он отмечал, что в случае выхода Республики Сербской Босния может снова оказаться на пороге гражданской войны.