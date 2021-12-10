У США на фоні пандемії інфляція показала найшвидше прискорення за останні 39 років

Рівень інфляції у США досяг історичного максимуму за останні майже сорок років через високий споживчий попит та обмеження пропозицій. Фахівці повʼязують це із наслідками пандемії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Міністерства праці США за листопад.

Так, індекс споживчих цін, який визначає, скільки покупці платять за товари та послуги, зріс на 6,8% у листопаді в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Це відзначило найшвидший темп інфляції з 1982 року (7,2%).

Американці відчули значне зростання цін на транспортні засоби, оренду, меблі та авіаквитки.

Загалом листопад 2021 року став шостим місяцем поспіль, коли у США був зафіксований рівень інфляції понад 5%.

Financial Times пише, що інфляція стала політичною проблемою для Білого дому, оскільки створює тиск на рейтинги президента Байдена, а також на електоральні перспективи його Демократичної партії перед проміжними виборами наступного року.