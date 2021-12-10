У США на фоні пандемії інфляція показала найшвидше прискорення за останні 39 років

Рівень інфляції у США досяг історичного максимуму за останні майже сорок років через високий споживчий попит та обмеження пропозицій. Фахівці повʼязують це із наслідками пандемії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Міністерства праці США за листопад.
Так, індекс споживчих цін, який визначає, скільки покупці платять за товари та послуги, зріс на 6,8% у листопаді в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Це відзначило найшвидший темп інфляції з 1982 року (7,2%).
Американці відчули значне зростання цін на транспортні засоби, оренду, меблі та авіаквитки.
Загалом листопад 2021 року став шостим місяцем поспіль, коли у США був зафіксований рівень інфляції понад 5%.
Financial Times пише, що інфляція стала політичною проблемою для Білого дому, оскільки створює тиск на рейтинги президента Байдена, а також на електоральні перспективи його Демократичної партії перед проміжними виборами наступного року.
- Найбільший за розмірами активів банківський холдинг США J. P. Morgan дав свій прогноз щодо відновлення світової економіки після пандемії коронавірусу. Головний стратег світових ринків J. P. Morgan Марко Колановіч зазначив, що 2022-й стане роком остаточного глобального відновлення, роком завершення пандемії та повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які ми мали до спалаху COVID-19.