В США на фоне пандемии инфляция показала самое быстрое ускорение за последние 39 лет

Уровень инфляции в США достиг исторического максимума за последние почти сорок лет из-за высокого потребительского спроса и ограничения предложений. Специалисты связывают инфляцию с последствиями пандемии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства труда США за ноябрь.
Так, индекс потребительских цен, определяющий, сколько покупатели платят за товары и услуги, вырос на 6,8% в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Следовательно, это стало самым быстрым темпом инфляции с 1982 года (7,2%).
Американцы почувствовали значительный рост цен на транспортные средства, аренду, мебель и авиабилеты.
В общем ноябрь 2021 года стал шестым месяцем подряд, когда в США был зафиксирован уровень инфляции более 5%.
Financial Times пишет, что инфляция стала политической проблемой для Белого дома, поскольку создает давление на рейтинги президента Байдена, а также на электоральные перспективы его Демократической партии перед промежуточными выборами в следующем году.
- Самый большой по размерам активов банковский холдинг США JP Morgan дал свой прогноз по восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса. Главный стратег мировых рынков J. P. Morgan Марко Коланович отметил, что 2022-й станет годом окончательного глобального восстановления, годом завершения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были до COVID-19.