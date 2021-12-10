В США на фоне пандемии инфляция показала самое быстрое ускорение за последние 39 лет

Уровень инфляции в США достиг исторического максимума за последние почти сорок лет из-за высокого потребительского спроса и ограничения предложений. Специалисты связывают инфляцию с последствиями пандемии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства труда США за ноябрь.

Так, индекс потребительских цен, определяющий, сколько покупатели платят за товары и услуги, вырос на 6,8% в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Следовательно, это стало самым быстрым темпом инфляции с 1982 года (7,2%).

Американцы почувствовали значительный рост цен на транспортные средства, аренду, мебель и авиабилеты.

В общем ноябрь 2021 года стал шестым месяцем подряд, когда в США был зафиксирован уровень инфляции более 5%.

Financial Times пишет, что инфляция стала политической проблемой для Белого дома, поскольку создает давление на рейтинги президента Байдена, а также на электоральные перспективы его Демократической партии перед промежуточными выборами в следующем году.