Глави МЗС та Мінтрансу Литви подали у відставку через транзит добрив з Білорусі після запровадження санкцій

«З огляду на ситуацію з перевезеннями білоруських вантажів, що тривають, через Литву після санкцій США і розуміючи проблеми репутації уряду Литовської Республіки [...] якнайшвидше звільніть мене з посади міністра закордонних справ», — йдеться у зверненні міністра Ландсбергіса до премʼєр-міністра Інгріди Шимоніте.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та глава литовського Мінтрансу Маріус Скуодіс подали прохання про відставку через транзит підсанкційної продукції з Білорусі.

За словами глави уряду, таке ж прохання подав міністр транспорту та комунікацій.

Також вона заявила, що оголосить своє рішення на початку наступного тижня, оскільки зараз їде з робочим візитом до Молдови.

«Я дуже ціную, що міністри, незалежно від того, як ви інтерпретуєте те, що вони думають, і які ваші погляди на ситуацію, як і раніше, цінують свою політичну відповідальність вище за будь-яку міністерську посаду», — наголосила Шимоніте.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що державі було завдано значних збитків і міністри мають іти у відставку, а не висловлювати готовність і очікувати на чиюсь оцінку.