Главы МИД и Минтранса Литвы подали в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси после введения санкций

«Учитывая ситуацию с продолжающимися перевозками беларусских грузов через Литву после санкций США и понимая проблемы репутации правительства Литовской Республики [...] как можно быстрее увольте меня с должности министра иностранных дел», — говорится в обращении министра Ландсбергис к премьер-министру Ингриды Шимоните.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и глава литовского Минтранса Мариус Скуодис подали прошение об отставке из-за транзита подсанкционной продукции из Беларуси.

По словам главы правительства, такое же прошение подал министр транспорта и коммуникаций.

Также она заявила, что объявит свое решение в начале следующей недели, поскольку сейчас едет с рабочим визитом в Молдову.

«Я очень ценю, что министры, независимо от того, как вы интерпретируете то, что они думают, и какие ваши взгляды на ситуацию, по-прежнему ценят свою политическую ответственность выше любой министерской должности», — подчеркнула Шимоните.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что государству был нанесен значительный ущерб и министры должны уходить в отставку, а не выражать готовность и ожидать чьей-либо оценки.