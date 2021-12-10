Компанія Mercedes-Benz першою в Європі отримала дозвіл на використання автопілоту на дорогах

Виробник автомобілів Mercedes-Benz першим у Європі отримав дозвіл на використання автопілота на деяких дорогах загального користування.
Про це повідомляють Daimler та Automotive News Europe.
Федеральне управління автотранспорту Німеччини дозволило Mercedes-Benz серійно використовувати пакет третього рівня Drive Pilot, який зʼявиться в автомобілях виробника вже у 2022 році. Цей автопілот може повністю керувати машиною на швидкості до 60 км/год — самостійно обʼїжджати перешкоди всередині смуги і гальмувати до повної зупинки.
Регулятор допустив систему до використання на дорогах Німеччини, але Mercedes-Benz має намір отримати схвалення регулюючих органів і в інших країнах. Наразі тести Drive Pilot тривають у США та Китаї.
Пакет буде доступний для власників автомобілів S-Class та EQS з середини наступного року.
- Автопілот розвиває не лише Mercedes-Benz. У 2020 році Honda отримала схвалення регулятора Японії на використання системи автономного управління третього рівня в серійних автомобілях. Автопілот також має американська Tesla, але на авторинку в Європі компанія натрапила на проблеми — її автопілот обмежений у ЄС.