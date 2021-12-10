Компания Mercedes-Benz первой в Европе получила разрешение на использование автопилота на дорогах

Производитель автомобилей Mercedes-Benz первым в Европе получил разрешение на использование автопилота на некоторых дорогах общего пользования.

Об этом сообщают Daimler и Automotive News Europe.

Федеральное управление автотранспорта Германии позволило Mercedes-Benz серийно использовать пакет третьего уровня Drive Pilot, который появится в автомобилях производителя уже в 2022 году. Этот автопилот может полностью управлять машиной на скорости до 60 км/ч — самостоятельно объезжать препятствия внутри полосы и тормозить до полной остановки.

Регулятор допустил систему к использованию на дорогах Германии, но Mercedes-Benz намерена получить одобрение регулирующих органов и в других странах. В настоящее время тесты Drive Pilot идут в США и Китае.

Пакет будет доступен для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года.