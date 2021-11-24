Во время автопилота Tesla будет включать обязательную и неанонимную видеосъемку

В обновленных правилах использования электромобилей Tesla появилось новое условие: когда водитель переходит на полный автопилот, то в машине автоматически включается видеозапись как внутри, так и снаружи автомобиля.

Такую норму ввели после аварии, в которой водитель обвинил именно систему автоматического пилотирования, пишет Electrek.

Теперь бета-версия обновленного автопилота перед включением просит водителя подтвердить, что «включая автопилот, я разрешаю Tesla собирать данные изображения, связанные с VIN, с внешних и внутренних камер автомобиля для использования в случае серьезной угрозы безопасности».

До этого Tesla собирала видеоматериалы, но они были добровольными и анонимными. Также теперь компания будет хранить вместе с видеозаписью номера машин, в которых эти видео записываются.