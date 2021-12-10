Венеціанська комісія обрала нового президента замість Джанні Букіккіо

Венеціанську комісію очолила член Конституційної ради Франції Клер Базі-Малорі.

Про це повідомили у пресслужбі Ради Європи.

«Її дворічний термін повноважень розпочинається сьогодні, 10 грудня, і вона матиме право на переобрання у 2023 році», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експрезидент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, який очолював її з 2009 року, продовжить роботу як спеціальний представник.