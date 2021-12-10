Венецианская комиссия избрала нового президента вместо Джанни Букиккио

Венецианскую комиссию возглавила член Конституционного совета Франции Клер Бази-Малори.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

«Ее двухлетний срок полномочий начинается сегодня, 10 декабря, и она будет иметь право на переизбрание в 2023 году», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экс-президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио, возглавлявший ее с 2009 года, продолжит работу как специальный представитель.