У Китаї поліція повернула батькам 14-річну дівчинку, яку вони продали незнайомцю за $40 тисяч і накупили золота

У Китаї поліція зупинила весілля 14-річної дівчинки, яку батьки продали незнайомцю за майже $40 тисяч. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у регіоні Нінся. Дівчинка зателефонувала в поліцію і повідомила, що весілля заплановане на 24 листопада. Дитина заявила, що цей шлюб проти її волі. Врешті поліція та місцеві чиновники поїхали до будинку нареченого на прізвище Лі та зупинили церемонію.

За словами поліції, батьки дівчинки вже купили на $40 тисяч золотих прикрас. Після втручання поліції викуп повернули нареченому, а дитину — батькам.