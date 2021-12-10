В Китае полиция вернула родителям 14-летнюю девочку, которую они продали незнакомцу за $40 тысяч и накупили золота

В Китае полиция остановила свадьбу 14-летней девочки, которую родители продали незнакомцу за почти $40 тысяч. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в регионе Нинся. Девочка позвонила в полицию и сообщила, что свадьба запланирована на 24 ноября. Она заявила, что это брак против ее воли. В конце концов полиция и местные чиновники поехали в дом жениха по фамилии Ли и остановили церемонию.

По словам полиции, родители девочки уже купили на $40 тысяч золотых украшений. После вмешательства полиции выкуп вернули жениху, а ребенка — родителям.