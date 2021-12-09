Нідерланди хочуть викупити у родини Ротшильдів автопортрет Рембрандта за більш ніж €160 млн

Влада Нідерландів має намір викупити автопортрет «Знаменоносець» нідерландського художника XVII століття Рембрандта ван Рейна.

Про це пише BBC.

«Знаменоносець» повертається додому назавжди після подорожі довжиною у кілька століть», — заявила міністр культури Нідерландів Інгрід ван Енгельсховен. З проханням викупити картину уряд звернувся до нідерландського уряду. Якщо парламент підтримає це рішення, уряд виділить з бюджету €150 мільйонів на придбання картини.

Видання додає, що Асоціація Рембрандта готова виділити на покупку «Знаменоносця» ще €15 мільйонів, ще €10 мільйонів має намір надати фонд Державного музею Амстердама.

«Знаменоносець» був написаний у 1636 році. Після цього полотно століттями належало приватним колекціонерам, з 1844 картиною володіє родина Ротшильд і вона перебувала в її паризькій колекції. Франція оголошувала полотно національним надбанням, але у 2021 році погодилася його продати.