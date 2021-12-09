Нидерланды хотят выкупить у семьи Ротшильдов автопортрет Рембрандта за более чем €160 млн

Власти Нидерландов собираются выкупить автопортрет «Знаменосец» нидерландского художника XVII века Рембрандта ван Рейна.

Об этом пишет BBC.

«Знаменосец» возвращается домой навсегда после путешествия длиной в несколько столетий», — заявила министр культуры Нидерландов Ингрид ван Энгельсховен. С просьбой выкупить картину правительство обратилось к нидерландскому правительству. Если парламент поддержит это решение, правительство выделит из бюджета €150 миллионов на приобретение картины.

Издание добавляет, что Ассоциация Рембрандта готова выделить на покупку «Знаменосца» еще €15 миллионов, еще €10 миллионов намерен предоставить фонд Государственного музея Амстердама.

«Знаменосец» был написан в 1636 года. После этого полотно веками принадлежало частным коллекционерам, с 1844 года картиной владеет семья Ротшильд и находилась в ее парижской коллекции. Франция объявляла полотно национальным достоянием, но в 2021 году согласилась его продать.