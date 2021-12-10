В Україні відсьогодні частково заборонені безплатні одноразові пакети у супермаркетах

В Україні у пʼятницю, 10 грудня, набули чинності окремі норми закону 1489-IX — про обмеження розповсюдження пластикових пакетів.

Відсьогодні в Україні у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безкоштовно розповсюджувати наступні пластикові пакети:

оксорозкладні — матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок ;

; надтонкі — зі стінками завтовшки менше 15 мікрометрів;

тонкі — зі стінками завтовшки від 15 до 50 мікрометрів.

Вимога про платність пакетів не поширюється на біорозкладні пакети чи пакети для первинного пакування риби, мʼяса, сипучих продуктів і льоду — до 1 січня 2023 року.

Згідно з постановою уряду, в Україні з 10 грудня заборонено безкоштовно розповсюджувати одноразові пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів дешевше за:

2 грн/штуку — без ручок та бічних складок;

2,50 грн/штуку — без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;

3 грн/штуку — з ручками та бічними складками.

Дозволяється підвищувати ціну на пакети. За безоплатне поширення пакетів — штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення — від 3 400 до 8 500 гривень.