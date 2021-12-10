В Україні відсьогодні частково заборонені безплатні одноразові пакети у супермаркетах

В Україні у пʼятницю, 10 грудня, набули чинності окремі норми закону 1489-IX — про обмеження розповсюдження пластикових пакетів.
Відсьогодні в Україні у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безкоштовно розповсюджувати наступні пластикові пакети:
- оксорозкладні — матеріал для виготовлення яких складається з поліетилену та оксорозкладних домішок;
- надтонкі — зі стінками завтовшки менше 15 мікрометрів;
- тонкі — зі стінками завтовшки від 15 до 50 мікрометрів.
Вимога про платність пакетів не поширюється на біорозкладні пакети чи пакети для первинного пакування риби, мʼяса, сипучих продуктів і льоду — до 1 січня 2023 року.
Згідно з постановою уряду, в Україні з 10 грудня заборонено безкоштовно розповсюджувати одноразові пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів дешевше за:
- 2 грн/штуку — без ручок та бічних складок;
- 2,50 грн/штуку — без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;
- 3 грн/штуку — з ручками та бічними складками.
Дозволяється підвищувати ціну на пакети. За безоплатне поширення пакетів — штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення — від 3 400 до 8 500 гривень.
- 1 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує поширення тонких, надтонких і оксорозкладних пластикових пакетів.