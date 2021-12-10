В Украине отныне частично запрещены бесплатные одноразовые пакеты в супермаркетах

В Украине в пятницу, 10 декабря, вступили в силу отдельные нормы закона 1489-IX — об ограничении распространения пластиковых пакетов.

С сегодняшнего дня в Украине в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещено бесплатно распространять следующие пластиковые пакеты:

оксоразлагаемые — материал для изготовления которых состоит из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей ;

; сверхтонкие — со стенками толщиной менее 15 микрометров;

тонкие — со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров.

Требование о платности пакетов не распространяется на биоразлагаемые пакеты или пакеты для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда — до 1 января 2023 года.

Согласно постановлению правительства, в Украине с 10 декабря запрещено распространять пластиковые пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров дешевле, чем по:

2 грн/штука — без ручек и боковых складок;

2,50 грн/штука — без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/штука — с ручками и боковыми складками.

Позволяется продавать пакеты дороже. За бесплатное распространение пакетов — штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.