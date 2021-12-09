В Україні запускають електронну чергу для перетину кордону

В Україні розпочнеться експериментальний проєкт «Електронна черга перетину кордону». Про це на засіданні уряду в четвер, 9 грудня, оголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ідея проєкту — бронювати час, коли можна перетнути кордон. Це дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а машинам — не простоювати по кілька днів. Також на кордоні обіцяють створити комфортні зони очікування. Старт проєкту затвердили 9 грудня.

Крім цього, в Україні протягом трьох років модернізують 20 пунктів пропуску та збудують 12 нових. Премʼєр Шмигаль зазначив, що це все покращить імідж держави та її інвестиційний клімат.