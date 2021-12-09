СБУ виявила тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Його знайшли біля траси Житомир — Київ

Служба безпеки України знайшла тіло водія із сервісу BlaBlaCar Тараса Познякова, якого у 2016 році вбили попутники, вкравши його автомобіль.

Про це «Бабелю» повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

«Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства», — повідомив він.

За його словами, попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Інше джерело у правоохоронних органах розповіло, що тіло знайшли поблизу траси Житомир — Київ.

Справа BlaBlaCar

4 квітня 2016 року Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва, взявши попутників через сервіс BlaBlaCar. Звʼязок із Позняковим зник за 25 км від столиці, поблизу села Бобриця. Востаннє камери зафіксували Познякова на заправці. З ним в авто перебували ще три людини.

Через тиждень поліція виявила машину чоловіка в закритому гаражі в Новосілках Києво-Святошинського району. Про те, де сам Позняков, досі нічого не було відомо.

У серпні 2016 року поліція затримала одного із двох підозрюваних — ексбійця добровольчого батальйону «Правого сектора» Дмитра Голуба. Він заявляв, що визнає свою провину лише у викраденні автомобіля. Другий підозрюваний, громадянин Росії Луан Кінгісепп, який три роки перебував у міжнародному розшуку, загинув у березні 2019 року під час вибуху в київській квартирі.