СБУ нашла возле трассы Житомир — Киев тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Служба безопасности Украины нашла тело водителя из сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова, которого в 2016 году убили попутчики, угнав его автомобиль.
Об этом «Бабелю» сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
«Сотрудники СБУ нашли труп Тараса Познякова. К поисковым работам привлекали спецтехнику Минобороны. Спецслужба получила и проверяет данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства», — сообщил он.
По его словам, предварительно уголовное производство квалифицировано по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса.
Другой источник в правоохранительных органах сообщил «Бабелю», что тело нашли возле трассы Житомир — Киев.
Дело BlaBlaCar
4 апреля 2016 года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев, взяв попутчиков через сервис BlaBlaCar. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы, около села Бобрица. В последний раз камеры зафиксировали Познякова на заправке. С ним в автомобиле находились еще три человека.
Через неделю полиция обнаружила машину мужчины в закрытом гараже в Новоселках Киево-Святошинского района. О том, где сам Позняков, до сих пор ничего не было известно.
В августе 2016 года полиция задержала одного из двух подозреваемых — экс-бойца добровольческого батальона «Правого сектора» Дмитрия Голуба. Он заявлял, что признает свою вину только в угоне автомобиля. Второй подозреваемый, гражданин России Луан Кингисепп, три года находившийся в международном розыске, погиб в марте 2019 года при взрыве в киевской квартире.
- В мае 2019 Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал виновным Дмитрия Голуба по делу об убийстве Познякова. Его приговорили к пожизненному заключению.
- 7 декабря 2021 года Верховный суд оставил приговор Голубу без изменений.