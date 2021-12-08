Американські військові побудували на Алясці радар для відстежування гіперзвукових ракет та супутників

Американські військові разом із компанією Lockheed Martin завершили будівництво нового радара для відстежування ракет, супутників та обʼєктів на навколоземній орбіті.

Про це повідомляє сайт Міноборони США.

Будівництво радіолокаційної станції селекції цілей LRDR (Long Range Discrimination Radar) офіційно завершили 6 грудня. Вона знаходиться на території бази «Клір Спейс Форс Стейшен» (Clear Space Force Station) на Алясці.

Long Range Discrimination Radar Missile Defense Agency

Особливість LRDR у тому, що частина її «робочих органів» виконана з нітриду галію, а не традиційного матеріалу — арсеніду галію. Це дозволяє LRDR споживати менше електроенергії та «далі бачити».

Цей радар раннього попередження далекого радіусу дії може відстежувати супутники, балістичні ракети та у майбутньому гіперзвукові. Також він здатний відрізняти фейкові цілі «пастки» від справжніх ракет.

LRDR захищатиме США від можливих атак з територій Росії та Китаю.

Наразі радар тестує Американське агентство протиракетної оборони. У 2022 році його планують ввести в експлуатацію, а прийняти на озброєння у 2023 році.