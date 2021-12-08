Православна церква України спростувала міф про те, що жінкам під час менструації не можна до храму

Православна церква України розвінчала у Facebook міф про те, що жінкам під час менструації не можна заходити до храмів.

Міф полягав у тому, що під час менструації жінкам не можна відвідувати храм, адже в ці дні жінка нібито стає «нечистою» і сама її присутність «оскверняє» церкву. Однак ПЦУ пояснює: «Від апостола Павла ми знаємо, що «всяке творiння Боже добре», а отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати «нечистим» через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу існування організму».