Православная церковь Украины опровергла миф о том, что женщинам во время менструации нельзя в храм

Православная церковь Украины развенчала в Facebook миф о том, что женщинам во время менструации нельзя заходить в храмы.

Миф заключался в том, что во время менструации женщинам нельзя посещать храм, поскольку в эти дни женщина якобы становится «нечистой» и само ее присутствие «оскверняет» церковь. Однако ПЦУ объясняет: «От апостола Павла мы знаем, что «всякое творение Божие хорошо», а значит, женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать «нечистым» из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования организма».