Уряд США не розглядає питання про евакуацію своїх громадян з України

Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.
Про це повідомило посольство США в Україні.
«Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою», — ідеться у заяві.
Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу після переговорів Байдена з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що ситуація в Україні не вимагає евакуації американських громадян.
Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела з Білого дому повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації громадян США з України, якщо армія Росії вторгнеться в країну та створить значну загрозу для безпеки.
- Президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня. Сторони планують обговорити питання стягнення російських військ до українських кордонів та повторно узгодити свої позиції.