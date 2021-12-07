Ізраїль закінчив будівництво підземної стіни на кордоні з Сектором Гази, яке розпочали після підземного нападу ХАМАС на країну у 2014 році. Реалізація проєкту тривала 3,5 року.

Reuters пише, що конструкція складається з надземного паркану, підземної стіни, морських загороджень, радарних систем та кімнат управління. Крім того, система оснащена сотнями камер та інших сенсорів уздовж 65 км.

Важливо, що датчики, які розміщені на стіні, здатні помічати вторгнення у акваторію моря та вмикати дистанційні механізми «знищення» нападників. Яка глибина стіни, невідомо.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґантс заявив, що таке загородження є інноваційним та високотехнологічним проєктом, який унеможливлює один із видів нападу ХАМАС на Ізраїль.