Израиль закончил строительство подземной стены на границе с Сектором Газа, которое началось после подземного нападения ХАМАС на страну в 2014 году. Реализация проекта длилась 3,5 года.
Reuters пишет, что конструкция состоит из надземного забора, подземной стены, морских заграждений, радарных систем и комнат управления. Кроме того, система оснащена сотнями камер и других детекторов на протяжении 65 км.
Важно, что расположенные на стене датчики способны замечать вторжение в акваторию моря и включать дистанционные механизмы «уничтожения» нападающих. Какая глубина стены, неизвестно.
Министр обороны Израиля Бени Гантс заявил, что такое заграждение является инновационным и высокотехнологичным проектом, который делает невозможным один из видов нападения ХАМАС на Израиль.
- С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с соседними арабскими странами. Ситуацию усугубляет и борьба с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором, который подавляет права палестинцев.