Мінреінтеграції визначило перелік товарів, перевезення яких через адмінмежу з Кримом заборонене або обмежене

В Україні набув чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, який затвердив перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адміністративну межу з Кримом.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, під заборону потрапили зброя та боєприпаси, засоби для мисливства, пестициди й агрохімікати, запчастини для вантажного і спецтранспорту, промислове устаткування, корисні копалини, будматеріали, бланки документів і штампи. Повний перелік товарів доступний тут.

Також, згідно з наказом, вивіз особистих речей з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію відбувається без обмежень. Під час вʼїзду з окупованої території сумарна вартість речей має не перевищувати 10 тисяч гривень, а вага — не більше 75 кг на одну особу (харчові продукти — не більше 2 кг кожного найменування, непродовольчі товари — не більше 2 одиниць кожного найменування).

Крім того, згідно з наказом, фізична особа може перевозити через адміністративну межу не більше 100 тисяч гривень готівкою або еквівалентної суми в іноземній валюті за крос-курсом, визначеним Національним банком на день перетину адмінмежі. Якщо сума перевищуватиме 100 тисяч гривень, особа муситиме документально підтвердити походження коштів.