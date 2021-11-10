Кабмін затвердив механізм виплати заборгованості пенсіонерам з окупованих територій. Верещук обіцяє зробити це за два роки

Кабінет міністрів затвердив механізм виплати заборгованості по пенсіям людям з окупованих територій Донбасу.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 10 листопада.

Згідно з механізмом, заборгованість виплачуватиметься через спеціальну програму, яка буде передбачена у Пенсійному фонді. Для її реалізації потрібно 6,1 мільярда гривень.

Станом на квітень 2021 року у Пенсійному фонді заборгованість виплат пенсій людям з окупованого Донбасу становить приблизно 76,7 мільярда гривень. Це стосується тих, хто не зареєструвався як внутрішньо переміщена особа.

Також Кабмін встановив механізм виплати пенсій у разі смерті пенсіонера на окупованій території.

Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що для пенсіонерів-переселенців заборгованість планують погасити протягом двох років.

«В органах Пенсійного фонду буде розроблено механізм відповідно до прийнятої постанови, і щомісяця до своєї пенсії, яку вони отримують зараз, донараховуватиметься цей борг у сумі, що дорівнює прожитковому мінімуму», — пояснила вона.

За її словами, з 1,278 мільйона пенсіонерів на окупованому Донбасі лише 630 тисяч зареєструвалися як переселенці. Наразі питання верифікації тих, хто залишився там, лишається відкритим. Для його вирішення потрібно близько 90 мільярдів гривень.

«Для цього є проєкт закону, адже це справді дуже велика сума, який зараз потребує доопрацювання. Ми з міністром соціальної політики Мариною Лазебною взялися доопрацювати його. Механізм погашення цієї суми опрацюємо законом», — підкреслила Верещук.