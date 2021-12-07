Київ за €100 мільйонів від ЄІБ придбає 137 тролейбусів і 50 вагонів метро

Київ цього року візьме кредит до €100 мільйонів у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на закупівлю 137 тролейбусів і 50 вагонів метро для «червоної» гілки.

Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, столиця отримає 15-річний кредит під 1,85% річних, включно з пільговим періодом у три роки.

За вказану суму куплять 65 тролейбусів великої місткості довжиною понад 11,9 метра та 72 тролейбуси довжиною понад 18,5 метра. Транспорт буде низькопідлоговим і пристосованим для людей з інвалідністю. Вагони метро з асинхронним тяговим приводом вартістю до €50 мільйонів куплять для роботи на Святошинсько-Броварській лінії.

Як передає Інтерфакс-Україна, у листопаді ЄІБ затвердив кредит Києву на закупівлю міського електротранспорту. Проєкт буде реалізовано комунальними підприємствами «Київський метрополітен» і «Київпастранс» у рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року.