Киев за €100 миллионов от ЕИБ купит 137 троллейбусов и 50 вагонов метро

Киев в этом году возьмет кредит до €100 миллионов у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку 137 троллейбусов и 50 вагонов метро для «красной» ветки.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, столица получит 15-летний кредит под 1,85% годовых, включая льготный период в три года.

За указанную сумму купят 65 троллейбусов большой вместимости длиной более 11,9 метра и 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра. Транспорт будет низкопольным и приспособленным для людей с инвалидностью. Вагоны метро с асинхронным тяговым приводом стоимостью до €50 миллионов купят для работы на Святошинско-Броварской линии.

Как передает Интерфакс-Украина, в ноябре ЕИБ утвердил кредит Киеву на закупку городского электротранспорта. Проект будет реализован коммунальными предприятиями «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» в рамках Стратегии развития Киева до 2025 года.