ОАЕ стали першою мусульманською країною, яка змінила вихідні дні на західний лад

Обʼєднані Арабські Емірати стали першою мусульманською країною, яка перейшла з ісламських вихідних (пʼятниця та субота) на західні (субота та неділя). Про це повідомляє Emirates News Agency.

Раніше робочий тиждень був з неділі по четвер. Тепер же робочі дні з понеділка по четвер будуть починатися з 07:30 та закінчуватись о 15:30, а робочі години в пʼятницю — з 07:30 до 12:00. Державні службовці працюватимуть пів дня у пʼятницю — це традиційний мусульманський святий день. Рішення набуде чинності в січні.