ОАЭ стали первой мусульманской страной, которая сменила выходные дни на западный лад

Объединенные Арабские Эмираты стали первой мусульманской страной, которая перешла с исламских выходных (пятница и суббота) на западные (суббота и воскресенье). Об этом сообщает Emirates News Agency.

Раньше рабочая неделя была с воскресенья по четверг. Теперь же рабочие дни с понедельника по четверг будут начинаться с 07:30 и заканчиваться в 15:30, а рабочие часы в пятницу — с 07:30 до 12:00. Государственные служащие будут работать полдня в пятницу — это традиционный мусульманский святой день. Решение вступит в силу в январе.