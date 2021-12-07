Народ рохінджа у М’янмі подав позов проти Facebook. Вони вимагають $150 млрд через поширення мови ненависті

Народ рохінджа у М’янмі подав позов проти Facebook через те, що компанія не блокувала у своїх соцмережах мову ненависті щодо них. Це спричинило масове насильство, яке призвело до загибелі близько 10 тисяч людей.

Про це пише BBC.

Десятки біженців-рохінджа, які наразі проживають у США та Великій Британії, подали до суду та вимагають компенсацію у розмірі $150 мільярдів. Вони стверджують, що соцмережі пропагували насильство та дозволили поширювати мову ненависті щодо рохінджа.

У своєму позові вони стверджують, що алгоритми компанії лише посилили ненависть до рохінджа у М’янмі, а самі соцмережі не найняли достатню кількість модераторів, які б перевіряли інформацію та знали про політичну ситуацію в країні. Також соцмережа не видаляла акаунти і повідомлення, які закликали до насильства проти рохінджа.