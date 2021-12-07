Народ рохінджа у М’янмі подав позов проти Facebook. Вони вимагають $150 млрд через поширення мови ненависті

Народ рохінджа у М’янмі подав позов проти Facebook через те, що компанія не блокувала у своїх соцмережах мову ненависті щодо них. Це спричинило масове насильство, яке призвело до загибелі близько 10 тисяч людей.
Про це пише BBC.
Десятки біженців-рохінджа, які наразі проживають у США та Великій Британії, подали до суду та вимагають компенсацію у розмірі $150 мільярдів. Вони стверджують, що соцмережі пропагували насильство та дозволили поширювати мову ненависті щодо рохінджа.
У своєму позові вони стверджують, що алгоритми компанії лише посилили ненависть до рохінджа у М’янмі, а самі соцмережі не найняли достатню кількість модераторів, які б перевіряли інформацію та знали про політичну ситуацію в країні. Також соцмережа не видаляла акаунти і повідомлення, які закликали до насильства проти рохінджа.
- Рохінджа — етнічна група, одна з національних меншин Мʼянми. Близько мільйона рохінджа живуть у штаті Ракхайн на західному узбережжі країни по сусідству з Бангладеш. Рохінджа сповідують переважно іслам, тоді як 90% населення Мʼянми — буддисти.
- Через це у М’янмі їх вважають нелегальними мігрантами і постійно дискримінують. А в 2017 році військові почали жорсткі репресії проти рохінджа після того, як ті кілька разів напали на поліцейські пости. Під час заворушень загинули тисячі людей, а сотні тисяч були змушені тікати з М’янми. В ООН ті події називають справжньою етнічною чисткою та геноцидом, а уряд М’янми отримав звинувачення у злочинах проти людяності.