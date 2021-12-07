Народ рохинджа в Мьянме подал иск против Facebook. Они требуют $150 млрд из-за распространения языка ненависти

Народ рохинджа в Мьянме подал иск против Facebook из-за того, что компания не блокировала в своих соцсетях язык ненависти по отношению к ним. Это привело к массовому насилию, которое закончилось гибелью около 10 тысяч человек.
Об этом пишет BBC.
Десятки беженцев-рохинджа, проживающих в США и Великобритании, подали в суд и требуют компенсацию в размере $150 миллиардов. Они утверждают, что соцсети пропагандировали насилие и позволили распространять язык ненависти к рохинджа.
В своем иске они утверждают, что алгоритмы компании лишь усугубили ненависть к рохинджа в Мьянме, а сами соцсети не наняли достаточное количество модераторов, которые бы проверяли информацию и знали о политической ситуации в стране. Также соцсеть не удаляла аккаунты и сообщения, призывавшие к насилию против рохинджа.
- Рохинджа – этническая группа, одно из национальных меньшинств Мьянмы. Около миллиона рохинджа живут в штате Ракхайн на западном побережье страны по соседству с Бангладеш. Рохинджа исповедуют преимущественно ислам, в то время как 90% населения Мьянмы — буддисты.
- Поэтому в Мьянме их считают нелегальными мигрантами и постоянно дискриминируют. А в 2017 году военные начали жесткие репрессии против рохинджа после того, как те несколько раз напали на полицейские посты. Во время беспорядков погибли тысячи людей, а сотни тысяч были вынуждены бежать из Мьянмы. В ООН эти события называют настоящей этнической чисткой и геноцидом, а правительство Мьянмы получило обвинения в преступлениях против человечности.