Українці за три квартали 2021 року взяли мікрокредитів на рекордні 49 мільярдів гривень — на 261 мільйон більше, ніж торік

За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації (МФО) видали 49 мільярдів гривень швидких кредитів. Це на 261 мільйон гривень більше, ніж за повний 2020 рік (тоді загальна сума становила 48,7 мільярда гривень).

Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Нацкомфінпослуг і НБУ.

В аналітиці йдеться, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку: ще у 2019 році щомісяця МФО видавали 982,5 тисячі кредитів, у 2020-му — мільйон кредитів, а у 2021-му — 1,2 мільйона. Як порівняти з минулим роком, середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів зросла на 20%.

Також люди почали брати кредити на більші суми: з минулого року середня сума кредиту зросла на 11% — з 4 059 до 4 515 гривень.