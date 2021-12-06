Украинцы за три квартала 2021 года взяли микрокредитов на рекордные 49 миллиардов гривен — на 261 миллион больше, чем в 2020-м

За первые три квартала 2021 года украинские микрофинансовые организации (МФО) выдали 49 миллиардов гривен быстрых кредитов. Это на 261 миллион гривен больше, чем за полный 2020 год (тогда общая сумма составила 48,7 миллиарда гривен).

Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

В аналитике говорится, что количество выданных в Украине кредитов растет ежегодно: еще в 2019 году ежемесячно МФО выдавали 982,5 тысячи кредитов, в 2020 — миллион кредитов, а в 2021 году — 1,2 миллиона. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество оформленных кредитных договоров выросло на 20%.

Также люди начали брать кредиты на большие суммы: с прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% — с 4 059 до 4 515 гривен.