В іранському порту перекинувся військовий корабель, який ще будується. Є жертви

У доці іранського порту Бендер-Аббас, на півдні країни, перекинувся корабель Військово-морського флоту Ірану Talayieh («Талаіє»), який ще не добудували.

Про це пише The Jerusalem Post.

Внаслідок інциденту загинула мінімум одна людина. За даними фахівців, перекинувся фрегат, але офіційні особи Ірану поки що не підтвердили інформацію про те, що сталося.

Відео з місця подій опублікували у соцмережах.

Про те, що в доці Бендер-Аббаса перекинувся корабель, повідомив і директор з прикладних програм у компанії з аналізу даних HawkEye 360 Кріс Біггерс, який опублікував супутникові знімки.