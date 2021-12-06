Європейський Союз вперше за 20 років оновить дизайн євро

Європейський Союз до 2024 року змінить дизайн банкнот євро. Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, цитує Euronews.

«Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх привабливішими для європейців будь-якого віку та походження», — зазначила Лагард.

Банкноти хочуть зробити такими, щоб європейські громадяни ідентифікували їх з собою та з гордістю користувались.