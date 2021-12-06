Европейский Союз впервые за 20 лет обновит дизайн евро

Европейский Союз к 2024 году изменит дизайн банкнот евро. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, цитирует Euronews.

«Спустя 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более привлекательными для европейцев любого возраста и происхождения», — отметила Лагард.

Банкноты хотят сделать такими, чтобы европейские граждане идентифицировали их с собой и с гордостью пользовались.