У Франції місцева влада поділилася з альпіністом дорогоцінними каменями. Він їх знайшов у 2013 році та відразу віддав поліції

Французький альпініст, який у 2013 році знайшов шкатулку з дорогоцінними каменями та віддав усе поліції, отримав половину знахідки. Про це повідомляє The Guardian.

У 2013 році альпініст знайшов біля селища Шамоні, на території якого розташована гора Монблан, скарбницю зі смарагдами, рубінами та сапфірами, загальна вага знахідки становила 140 грамів. Камені залишалися захованими в металевій скриньці, яка перебувала на борту індійського літака, що розбився в пустелі близько 50 років тому. Знахідку чоловік одразу передав поліції, як того вимагає закон Франції.