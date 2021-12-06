Во Франции местные власти поделились с альпинистом драгоценными камнями. Он их нашел в 2013 году и сразу отдал полиции

Французский альпинист, который в 2013 году нашел шкатулку с драгоценными камнями и отдал все полиции, получил половину находки. Об этом сообщает The Guardian.

В 2013 году альпинист нашел около поселка Шамони, на территории которого находится гора Монблан, шкатулку с изумрудами, рубинами и сапфирами, общий вес находки составил 140 граммов. Камни были спрятаны в металлическом ящике, который находился на борту индийского самолета, разбившегося в пустыне около 50 лет назад. Находку мужчина сразу передал полиции, как того требует закон Франции.