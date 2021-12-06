В Австралії збудують «Чорну скриньку Землі» — самописець з інформацією про зміни клімату

В Австралії на віддалених гранітних рівнинах збудують «Чорна скринька Землі» — самописець з інформацією про нинішню цивілізацію, особливо про зміни клімату. Про це повідомляє ABC News. Австралійська радіомовна корпорація (ABC) побудує «чорну скриньку» на гранітній рівнині, яку обрали через її геополітичну та геологічну стабільність. Конструкція буде побудована так, щоб «прожити довше за людство». У неї будуть сталеві стіни завтовшки 7,5 см, сонячна батарея та резервна батарея на даху для забезпечення роботи. «Чорну скриньку» заповнять безліччю накопичувачів та підключать до інтернету, всі вони будуть живитися від сонячних батарей.

У «скриньці» буде великий накопичувач для запису подій, повʼязаних із наукою про клімат. «Скринька» фіксуватиме температуру землі і моря, закислення океану, рівні CO2 в атмосфері, вимирання диких тварин, використання енергії та вимірювання чисельності населення. Крім цих даних, «Чорна скринька Землі» збиратиме і контекстну інформацію: заголовки новин, повідомлення в соціальних мережах, важливі конференції зі зміни клімату та результати цих конференцій.

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