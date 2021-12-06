В Австралии построят «Черный ящик Земли» — самописец с информацией об изменении климата

В Австралии на отдаленных гранитных равнинах построят «Черный ящик Земли» — самописец с информацией о нынешней цивилизации, особенно об изменениях климата. Об этом сообщает ABC News. Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) построит черный ящик на гранитной равнине, которую выбрали из-за ее геополитической и геологической стабильности. Конструкция будет построена так, чтобы «прожить дольше человечества». У нее будут стальные стены толщиной 7,5 см, солнечная и резервная батарея на крыше для обеспечения работы. «Черный ящик» будет заполнен множеством накопителей и подключен к интернету, все они будут питаться от солнечных батарей.

В «ящике» будет большой накопитель для записи событий, связанных с наукой о климате. Он будет фиксировать температуру земли и моря, закисление океана, уровни CO2 в атмосфере, вымирание диких животных, использование энергии и измерение численности населения. Помимо этих данных «Черный ящик Земли» будет собирать и контекстную информацию: заголовки новостей, сообщения в социальных сетях, важные конференции по изменению климата и результаты этих конференций.

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