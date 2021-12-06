Канал HBO опублікував тизер спеціального випуск «Гаррі Поттера»

Американський телеканал HBO 6 грудня опублікував тизер спеціального новорічного епізоду «Гаррі Поттера», який називається Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.
У тизері — кілька героїв отримують листи з сургучною печаткою і вирушають на відому залізничну платформу «Девʼять і три чверті».
Випуск оприлюднять 1 січня 2022 року, телеканал уже анонсував участь у ньому Деніела Редкліффа, Емми Вотсон та Руперта Грінта. В епізоді також зіграють Гелена Бонем Картер, Том Фелтон, Гері Олдман, Роббі Колтрейн та багато інших акторів.
Цей випуск канал HBO анонсував 16 листопада, він приурочений до 20-річчя виходу першого фільму.
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