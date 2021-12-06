Аварія на Бурштинській ТЕС: один із постраждалих під час вибуху помер у лікарні

Один із працівників Бурштинської ТЕС, який постраждав під час вибуху 28 листопада, помер у лікарні. Він отримав серйозні опіки.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці підприємства.
Там зазначили, що під час вибуху працівник отримав до 60% опіків шкіри.
«Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на звʼязку з рідними та медиками. Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям», — йдеться у повідомленні.
На Бурштинській ТЕС підкреслили, що стан інших постраждалих стабільний і загрози їхньому життю немає.
Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин, на перетині ліній електропередач, які зʼєднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона входить до складу «ДПЕК Західенерго» і працює за рахунок семи енергоблоків загальною потужністю 1 172 МВт.
- Аварія сталася приблизно о десятій вечора 28 листопада на 7-му енергоблоці. Попередньо, розірвалася екранна труба на котлі, через що стався викид гарячої пароводяної суміші та газів з топки котла. Із опіками госпіталізували пʼятьох людей.
- За даними журналістського розслідування, на Бурштинській тепловій електростанції сталася масштабна аварія, через яку в річку Дністер та в довкілля могла потрапити небезпечна кількість мишʼяку. Компанія «ДТЕК Енерго», яка належить олігарху Рінату Ахметову, нібито спробувала приховати масштаби аварії, а Державну екологічну інспекцію на перевірку не пустила.