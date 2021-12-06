Авария на Бурштынской ТЭС: один из пострадавших при взрыве скончался в больнице

Один из работников Бурштынской ТЭС, пострадавший при взрыве 28 ноября, скончался в больнице. Он получил серьезные ожоги.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Там отметили, что при взрыве работник получил около 60% ожогов кожи.

«Все время врачи боролись за жизнь потерпевшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками. Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

На Бурштынской ТЭС подчеркнули, что состояние других пострадавших стабильно и угрозы их жизни нет.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын, на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Она входит в состав «ДТЭК Западэнерго» и работает за счет семи энергоблоков общей мощностью 1 172 МВт.